Казахстанские спортсменки выступают на международном турнире по боксу в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации бокса Казахстана.

Турнир стартовал 7 февраля и продлится до 13 февраля. Соревнования принимает г. Дебрецен (Венгрия).

Женскую команду Казахстана по боксу представляют:

Жазира Уракбаева (51 кг.),

Назым Ищанова (57 кг),

Айжан Ходжабекова (60 кг.),

Дарига Шакимова (69 кг.),

а также тренер НСК РК по боксу Присяжнюк Вадим Эдуардович.

Сегодня, как сообщили в ФБК, боксирует Дарига Шакимова против спортсменки из Венгрии Budai Vivien.