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Казахстанские спортсменки выступают на международном турнире по боксу в Венгрии

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2021, 14:28
Казахстанские спортсменки выступают на международном турнире по боксу в Венгрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительницы команды Казахстана по боксу принимают участие в международном турнире памяти Боксай Иштван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации бокса Казахстана.

Турнир стартовал 7 февраля и продлится до 13 февраля. Соревнования принимает г. Дебрецен (Венгрия).

Женскую команду Казахстана по боксу представляют:

Жазира Уракбаева (51 кг.),
Назым Ищанова (57 кг),
Айжан Ходжабекова (60 кг.),
Дарига Шакимова (69 кг.),
а также тренер НСК РК по боксу Присяжнюк Вадим Эдуардович.

Сегодня, как сообщили в ФБК, боксирует Дарига Шакимова против спортсменки из Венгрии Budai Vivien.


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