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Казахстанские спортсменки впервые уступили на Кубке Азии по хоккею в зале
12 Августа 2022 19:47

Казахстанские спортсменки впервые уступили на Кубке Азии по хоккею в зале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская сборная Казахстана по хоккею в помещении сыграла третью встречу на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

12-го августа казахстанские спортсменки провели матч со сборной Индонезии и сыграли вничью со счетом 2:2. Об этом сообщила пресс-служба азиатской Федерации хоккея.

В первых двух играх казахстанские хоккеистки в помещении одержали победы над Пакистаном (13:0) и Тайбэем (6:0).

В одной группе с казахстанскими спортсменками также выступают команды из Камбоджи, Тайбэя, Ирана, Малайзии, Сингапура, Пакистана и Таиланда.


Фото: sports.kz

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