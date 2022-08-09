9 Августа 2022 21:02

Казахстанские спортсменки успешно выступают на теннисном турнире в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На кортах теннисного центра Smash города Усть-Каменогорска продолжается женский турнир серии ITF World Tennis Tour W25, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде свой первый матч провела Жибек Куламбаева, которая уверенно обыграла россиянку Дарью Зелинскую – 6:1, 6:4.

Мария Синицына на старте уступила Марии Ткачевой (Россия) – 2:6, 0:6.

Продолжает радовать здешнюю публику воспитанница местной школы тенниса 14-летняя Малика Амиргалиева. Вчера юная казахстанка вышла в основную сетку одиночного разряда соревнования, а сегодня в дуэте с 16-летней Владиславой Андреевской (Кыргызстан) сенсационно пробилась в четвертьфинал среди пар: Малика и Владислава за полтора часа сломили сопротивление опытных Сапир Коэн (Израиль)/Эдды Мамедовой (Россия) – 7:5, 7:5.

Еще одна казахстанка Гозаль Айнитдинова в паре с россиянкой Анной Кубаревой также пробилась в ¼ финала соревнования: казахстанско-российский дуэт победил Зозю Кардава (Грузия)/Арину Соломатину (Россия) со счетом 7:5, 6:2.













Фото: ktf.kz