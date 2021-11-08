Казахстанские спортсменки стали чемпионками I тура Суперлиги по настольному теннису в России

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казани, Татарстан, завершился первый тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России в Суперлиге. Женская команда Казахстана одержала победу среди 18 клубов-участниц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха добилась казахстанская ТTC «Astana», в составе которой играют Сарвиноз Миркадирова, Зауреш Акашева, Анель Бахыт и Ангелина Романовская. Наша команда заняла первое место с 15 очками, одержав семь побед в восьми матчах. На второй и третей ступени с одинаковым результатом в 14 очков расположились «Казаночка» (Казань) и «Хван Ман-Гым» (Узбекистан) соответственно.

Среди 12 мужских коллективов наш «TT Club Karaganda» за который выступают Алан Курмангалиев, Владислав Захаров и Эрик Райтер, закончил турнир на втором месте с девятью очками (четыре победы в пяти играх). Лидировал «Алтай» (Барнаул, 10 очков), на третьей позиции остановился «ФИШТ-АГУ» (Майкоп, 8 очков).

Также вторая наша мужская команда TTC «Astana» (Дастан Кенжигулов, Сагантай Курмамбаев, Санжар Жубанов, Ирисбек Артукметов) расположилась на шестом месте с тремя победами из пяти.