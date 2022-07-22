22 Июля 2022 21:31
Казахстанские спортсменки приняли участие в чемпионате мира по фехтованию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Каире завершились индивидуальные соревнования по фехтованию на сабле среди женщин в рамках чемпионата мира. Olympic.kz представил результаты казахстанской команды, передает МИА «Казинформ».
Лучший результат показала Айгерим Сарыбай. Она завершила мировое первенство на 61-м месте.
Карина Доспай стала 85-й, Татьяна Приходько – 87-й, Анастасия Гулик – 90-й.
Всего в соревнованиях приняли участие 133 спортсменки.
Фото: olympic.kz
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