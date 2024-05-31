Казахстанские спортсмены выиграли «золото» на ЧМ по шашкам

В Турции на чемпионате мира по шашкам-64 среди спортсменов с нарушениями зрения и слуха казахстанские спортсмены завоевали 7 медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В командном зачёте среди спортсменов с нарушением слуха призёрами стали две казахстанские команды, занявшие 1-е и 2-е места. Третье место досталось команде Польши. В личном разряде среди взрослых бронзовым призёром в классическом стиле стал Берик Турманов.

В соревнованиях среди спортсменов с нарушениями зрения в классическом стиле Салимжан Ермаганбетов, а среди молодёжи в рапиде Данил Гайнулин завоевали серебряные медали. Также в классическом стиле Данил пополнил копилку страны бронзовой медалью. В командном соревновании среди взрослых сборная Казахстана заняла 3-е место.

Чемпионат мира по шашкам-64 прошёл в городе Кемере с 20 по 31 мая. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 8 стран мира.