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    16:04, 31 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские спортсмены выиграли «золото» на ЧМ по шашкам

    Казахстанские спортсмены выиграли «золото» на ЧМ по шашкам
    Фото: sports.kz

    В Турции на чемпионате мира по шашкам-64 среди спортсменов с нарушениями зрения и слуха казахстанские спортсмены завоевали 7 медалей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В командном зачёте среди спортсменов с нарушением слуха призёрами стали две казахстанские команды, занявшие 1-е и 2-е места. Третье место досталось команде Польши. В личном разряде среди взрослых бронзовым призёром в классическом стиле стал Берик Турманов.

    В соревнованиях среди спортсменов с нарушениями зрения в классическом стиле Салимжан Ермаганбетов, а среди молодёжи в рапиде Данил Гайнулин завоевали серебряные медали. Также в классическом стиле Данил пополнил копилку страны бронзовой медалью. В командном соревновании среди взрослых сборная Казахстана заняла 3-е место.

    Чемпионат мира по шашкам-64 прошёл в городе Кемере с 20 по 31 мая. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 8 стран мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Турция Параспорт
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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