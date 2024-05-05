Казахстанские спортсмены выиграли этап Кубка мира по артистическому плаванию

На втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже, Казахстан стал обладателем золотой медали в водных видах спорта благодаря выдающемуся выступлению Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой, передает агентство Kazinform.

Этот триумф достался им в техническом смешанном дуэте, где они продемонстрировали великолепие и высочайший профессионализм, получив за свое выступление высокий балл 216.3250.

Серебряную медаль завоевали Филиппо Пелати и Сара Мария Ризеа из Италии, а бронзу получили Жорди Касирес Иглесиас и Жудиз Калво Реквена из Испании.