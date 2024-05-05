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    22:23, 04 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские спортсмены выиграли этап Кубка мира по артистическому плаванию

    Эдуард Ким и Наргиз Болатова
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    На втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже, Казахстан стал обладателем золотой медали в водных видах спорта благодаря выдающемуся выступлению Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой, передает агентство Kazinform.

    Этот триумф достался им в техническом смешанном дуэте, где они продемонстрировали великолепие и высочайший профессионализм, получив за свое выступление высокий балл 216.3250.

    Серебряную медаль завоевали Филиппо Пелати и Сара Мария Ризеа из Италии, а бронзу получили Жорди Касирес Иглесиас и Жудиз Калво Реквена из Испании.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Франция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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