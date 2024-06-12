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    21:00, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии по теңге ілу

    теңге ілу
    Фото: Акимат Алматинской области

    Казахстанские спортсмены одержали полную победу на чемпионате Азии по теңге ілу. Главное континентальное соревнование состоялось на ипподроме «Кобыланды» в Талгарском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

    Мероприятие организовано в рамках подготовки к предстоящим V Всемирным играм кочевников, которые начнутся в Астане 8 сентября этого года.

    Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии по теңге ілу
    Фото: акимат Алматинской области

    За титул лучших боролись спортсмены старше 18 лет из 10 стран: Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Туркменистана, Кыргызстана, России, Монголии, Китая, Таджикистана, Казахстана.

    В результате в стиле «Бес белес» чемпионом стал казахстанец, мастер спорта международного класса по теңге ілу, Галымжан Изжанов. Второе место занял спортсмен из Монголии Айболат Унатхан, третье место – кыргызстанец Асхат Талайбеков.

    теңге ілу
    Фото: акимат Алматинской области

    В стиле «Қос құлаш» также победил казахстанский спортсмен Рахат Камбаров, опередив Алыя Назарова из Кыргызстана. Третье место занял Азизбек Закиржанов из Узбекистана.

    В стиле «Жеті құт» снова первенствовал казахстанец Бахыт Толтай, обойдя монгольского спортсмена Серика Женисбека. В тройке призеров также оказался Кодиржон Егембердиев из Узбекистана.

    Член национальной сборной Казахстана Рахат Камбаров был также признан лучшим в абсолютном зачете.

    Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии по теңге ілу
    Фото: акимат Алматинской области

    Организаторами соревнований выступили Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, управление физической культуры и спорта Алматинской области, Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан и республиканская федерация Теңге ілу. 

    Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии по теңге ілу
    Фото: акимат Алматинской области

     

    Теги:
    Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана Национальные виды спорта Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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