Казахстанские спортсмены выиграли чемпионат Азии по теңге ілу

Казахстанские спортсмены одержали полную победу на чемпионате Азии по теңге ілу. Главное континентальное соревнование состоялось на ипподроме «Кобыланды» в Талгарском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Мероприятие организовано в рамках подготовки к предстоящим V Всемирным играм кочевников, которые начнутся в Астане 8 сентября этого года.

Фото: акимат Алматинской области

За титул лучших боролись спортсмены старше 18 лет из 10 стран: Узбекистана, Венгрии, Афганистана, Туркменистана, Кыргызстана, России, Монголии, Китая, Таджикистана, Казахстана.

В результате в стиле «Бес белес» чемпионом стал казахстанец, мастер спорта международного класса по теңге ілу, Галымжан Изжанов. Второе место занял спортсмен из Монголии Айболат Унатхан, третье место – кыргызстанец Асхат Талайбеков.

Фото: акимат Алматинской области

В стиле «Қос құлаш» также победил казахстанский спортсмен Рахат Камбаров, опередив Алыя Назарова из Кыргызстана. Третье место занял Азизбек Закиржанов из Узбекистана.

В стиле «Жеті құт» снова первенствовал казахстанец Бахыт Толтай, обойдя монгольского спортсмена Серика Женисбека. В тройке призеров также оказался Кодиржон Егембердиев из Узбекистана.

Член национальной сборной Казахстана Рахат Камбаров был также признан лучшим в абсолютном зачете.

Фото: акимат Алматинской области

Организаторами соревнований выступили Министерство туризма и спорта Республики Казахстан, управление физической культуры и спорта Алматинской области, Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан и республиканская федерация Теңге ілу.