26 Мая 2022 23:00

Казахстанские спортивные скалолазы выступят на Всемирных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены Тамара Улжабаева и Ришат Хайбуллин получили приглашение от Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) принять участие во Всемирных Играх 2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Всемирные игры в этом году будут проходить в городе Бирмингем, США, с 7 по 17 июля.

Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета.

Скалолазание дебютировало на Всемирных играх 2005 года в Дуйсбурге. С Игр 2017 года увеличилось число дисциплин скалолазного турнира: к скорости и трудности добавился боулдеринг.

В играх примут участие около 3600 спортсменов в 30 видах спорта. В спортивном скалолазании заявлены 72 спортсмена: в дисциплинах «Скорость», «Боулдеринг» и «Трудность». По 12 мужчин и 12 женщин в каждом виде. Наши спортсмены выступят в «Скорости». Квалификационные и финальные старты по скорости запланированы на 14 июля 2022 года.