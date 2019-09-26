Казахстанские специалисты-ядерщики смогут учиться в докторантуре 500 вузов мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские специалисты-ядерщики смогут учиться в докторантуре 500 вузов мира. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе обсуждения проекта Закона «О ратификации Соглашения о международном сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Канат Бозумбаев, представляя законопроект, ратификация Соглашения позволит укрепить имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Республики Казахстан в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе. После ратификации соглашения Казахстан будет иметь статус государства-нечлена CERN, что даст возможность казахстанским ученым и специалистам проходить стажировку на действующих установках и участвовать в плановых экспериментах и научных исследованиях CERN без каких-либо членских взносов. Соглашение было подписано 29 июня 2018 года в Женеве.

Министр пояснил, что сотрудничество с CERN может вестись на 5 уровнях. Казахстан в настоящее время намерен использовать возможности статуса non-member для образовательных целей.

«Мы на этом этапе (нечлен CERN) предлагаем на этом Соглашении ограничиться статусом non-member (нечлен CERN). Потому что он дает самые широкие возможности нашим ученым, магистрантам и докторантам, во-первых, проходить практику на всех без исключения установках CERN, во-вторых, позволяет повышать квалификацию и продолжать обучение в докторантуре в более чем 500 университетах мира, сотрудничающих с CERN. Это Соглашение в основном направлено именно на эти цели», – сказал К. Бозумбаев.