Казахстанские специалисты в сфере анимации повышают квалификацию в Турции и Польше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специалисты отечественных анимационных студий и студенты Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова и Казахского национального университета искусств повышают квалификацию в Анкаре (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.



Казахстанские режиссеры, продюсеры и художники-аниматоры обмениваются опытом с зарубежными коллегами и совместно выполняют практическую работу. В рамках обучения, запланированного на несколько дней, также пройдут мастер-классы с участием самых известных турецких специалистов.

Напомним, казахстанские студии при поддержке Министерства культуры и спорта запустили производство 10 пилотных анимационных проектов по мотивам общих для тюркоязычных стран древних легенд. Хронометраж каждого произведения, входящего в анимационный альманах — более 5 минут. Проект должен не только укрепить сотрудничество между тюркоязычными государствами, но и позволить в будущем создавать совместные анимационные проекты.

Вторая группа казахстанских специалистов в области анимации набирается опыта в польском центре Krakow Animation Center. В ходе обучения они просматривают работы местных анимационных студий, учатся выбирать интересные для детей темы, повышают свое сценарное мастерство и навыки в сфере маркетинга.

«Сфера анимации постоянно меняется и развивается. Поэтому очень важно повышать квалификацию отечественных специалистов. Помимо обмена опытом, это хорошая возможность выйти на новые рынки и новую аудиторию за счет сотрудничества с зарубежными студиями. В дальнейшем мы планируем пригласить в нашу страну специалистов из самых сильных студий мира для обмена опытом», — отметил вице-министр культуры и спорта РК Арман Жудебаев.