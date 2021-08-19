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Казахстанские спасатели завершили свою миссию по тушению лесных пожаров в Турции

19 Августа 2021 12:09
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Казахстанские спасатели завершили свою миссию по тушению лесных пожаров в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели МЧС РК, отправившиеся тушить лесные пожары в Турецкой Республике, успешно завершили свою миссию. Совместно с другими экипажами таких государств как Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Австрия, США, Белоруссия, Иран, Испания и Швейцария пожары полностью ликвидированы в окрестностях города Даламан. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

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Для тушения пожара, распространившегося в лесном массиве, казахстанские спасатели провели масштабную работу в течение 8 суток. Специальная группа, состоящая из 16 спасателей и двух вертолетов, произвела 80 циклов по сбросу воды в очаги пожаров общим объемом более 300 тонн. По состоянию на 18 августа на закрепленной территории пожар локализован и ликвидирован.

Личный состав сводной группы МЧС РК в полном объеме выполнял поставленную перед ними задачу, и на сегодня экипаж готовится к длинному перелету. 20 августа в 06-00 утра по местному времени планируется вылет казахстанских спасателей, где их проводят представители власти города Даламана, также Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.

Напомним, в рамках оказание братской и гуманитарной помощи турецкому народу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина на помощь отправились в составе 16 спасателей два вертолета МИ-8 АМТ. Они, преодолев границу трех государств, пройдя 4500 километров по Каспийскому и Чёрному морю через Кавказские горы, прилетели в Турецкую Республику.


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#Происшествия   #Турция   #МЧС  
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