Казахстанские спасатели задействовали вертолет для условно терпящих бедствие рыбаков
По легенде, в поисковых работах задействовали профессиональных лабрадоров кинологического расчета и вездеходы-болотоходы ШЕРП. В результате ДТП пострадавших деблокировали с помощью специального аварийно-спасательного инструмента, счет шел на секунды и начавшийся автопожар сбивали пенной атакой.
Из снежного плена на «Трэколе» и Камазе «Вахта» пассажиров эвакуировали в место обогрева. Шнекоротор расчищал дорожное полотно.
В результате аварии без электроэнергии осталось более 32 000 абонентов, аварийно-техническая бригада экстренного реагирования провела замену вышедших из строя участков линии электропередач.
Группа водопроводно-канализационных сетей ликвидировала порыв трубопровода одного из самых крупных районов.
На акватории озера тонущим рыболовам на помощь направлен вертолет МИ-171, с помощью лебедки спасатель спустился в лодку для эвакуации пострадавшего.
Провалившийся под лед легковой автомобиль и его пассажиров водолазные подразделения оперативно извлекли из воды.
На всех этапах первую медицинскую помощь оказывали сотрудники Центра медицины катастроф. Волонтеры Общества Красного полумесяца Республики Казахстан обеспечивали пострадавших теплым питанием и психологической поддержкой.
Руководил учениями вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков. Он проверил готовность спасателей и местных, центральных исполнительных органов к реагированию на экстренные ситуации, возникающие в условиях суровой зимы.
Также в ходе учений был развернут республиканский оперативный штаб и мобильный узел связи МЧС РК, разбит палаточный лагерь, который предназначен для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим.
Всего на учениях задействовано более 8000 человек личного состава и свыше 2500 единиц техники.