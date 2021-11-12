Казахстанские спасатели задействовали вертолет для условно терпящих бедствие рыбаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Население в плену снежных заносов, зажатый в автомобиле гражданин после крупного ДТП, тонущие на льдине рыболовы и уходящее под лед транспортное средство, авария на трубопроводе и на линии электропередач - все эти чрезвычайные ситуации отработали спасатели Казахстана в рамках республиканских командно-штабных учений «Қыс-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По легенде, в поисковых работах задействовали профессиональных лабрадоров кинологического расчета и вездеходы-болотоходы ШЕРП. В результате ДТП пострадавших деблокировали с помощью специального аварийно-спасательного инструмента, счет шел на секунды и начавшийся автопожар сбивали пенной атакой.

Из снежного плена на «Трэколе» и Камазе «Вахта» пассажиров эвакуировали в место обогрева. Шнекоротор расчищал дорожное полотно.

В результате аварии без электроэнергии осталось более 32 000 абонентов, аварийно-техническая бригада экстренного реагирования провела замену вышедших из строя участков линии электропередач.

Группа водопроводно-канализационных сетей ликвидировала порыв трубопровода одного из самых крупных районов.

На акватории озера тонущим рыболовам на помощь направлен вертолет МИ-171, с помощью лебедки спасатель спустился в лодку для эвакуации пострадавшего.

Провалившийся под лед легковой автомобиль и его пассажиров водолазные подразделения оперативно извлекли из воды.

На всех этапах первую медицинскую помощь оказывали сотрудники Центра медицины катастроф. Волонтеры Общества Красного полумесяца Республики Казахстан обеспечивали пострадавших теплым питанием и психологической поддержкой.

Руководил учениями вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков. Он проверил готовность спасателей и местных, центральных исполнительных органов к реагированию на экстренные ситуации, возникающие в условиях суровой зимы.

Также в ходе учений был развернут республиканский оперативный штаб и мобильный узел связи МЧС РК, разбит палаточный лагерь, который предназначен для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим.

Всего на учениях задействовано более 8000 человек личного состава и свыше 2500 единиц техники.