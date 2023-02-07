Казахстанские спасатели вылетели в Турцию - на вооружении все необходимое оборудование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал подготовку казахстанских спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства на основании приказа министра по чрезвычайным ситуациям сводная группировка сегодня убывает в Турецкую Республику для оказания помощи пострадавшим при катастрофическим землетрясении. Группировка состоит из 41 человека личного состава, входят сюда также, кроме спасателей республиканского спасательного отряда, сотрудники Центра медицины катастроф. Имеются специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты для проведения поисково-спасательных работ, также расчеты обеспечены кинологической службой», - прокомментировал первый вице-министр ЧС.

На борт спасательного самолета сотрудники МЧС также загрузили 3 единицы автомобильной техники – это аварийно-спасательные авто. Ориентировочное время полета – 5 часов 40 минут. По прибытию спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции, которые помогут определить ход предстоящих работ.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Предварительный город прибытия – Газиантеп. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

6 февраля в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Как сообщали в МЧС РК, 41 человек вылетит в Турцию из Казахстана для оказания помощи.

По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921.

Фото: пресс-служба МЧС РК