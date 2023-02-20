Казахстанские спасатели успешно завершили поисково-спасательные работы в Турции

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ – Оперативная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан успешно завершила поисково-спасательные мероприятия в Турции. 19 февраля в Казахстан возвращается вторая группа спасателей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели из Казахстана с 7 по 19 февраля осуществляли поисково-спасательные работы на территории трех турецких провинций: извлечение граждан из-под завалов проводилось в районе Нурдагы, Газиантепе и Хатае. В Кахраманмараш беспрерывно доставлялась гуманитарная помощь.

Общая численность группировки сил и средств казахстанских специалистов в зонах бедствия составляла более 100 человек. В состав оперативной группы вошли специалисты из Астаны, Алматы, Карагандинской и Акмолинской областей, а также медицинские работники Центра медицины катастроф. Поисково-спасательные работы проводились под руководством первого вице-министра по ЧС РК генерал-майора Ибрагима Кульшимбаева.

Как отмечает вице- министр, несмотря на сложные условия в зоне стихийного бедствия работы проводились круглосуточно. Поставленные задачи выполнены в полном объеме, без нарушений техники безопасности.

«В зоне ЧС на заваленных участках явно заметны условия повышенной психоэмоциональной нагрузки, которая выражается в наличии большого количества погибших, а также в присутствии их родных и близких. Поисковые и аварийно-спасательные работы проводились непрерывно и при постоянных афтершоках. Это могло вызвать повторные обрушения и без того в нестабильных конструкциях. Однако наши специалисты учитывали все возможные негативные последствия в целях обеспечения безопасности личного состава», - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

За время поисково-спасательных мероприятий в результате сплоченной работы сформированных групп из 15-18 человек из-под завалов спасено 7 граждан Турции и извлечено 88 тел погибших. Кроме того, оказана медицинская и психологическая помощь 200 местным жителям, из них 30 детей разного возраста. Работы проводились в круглосуточном режиме в три смены.

В работе казахстанских спасателей по поиску и деблокированию пострадавших использовались специальная техника и инструменты, предназначенные для подъема плит, резки арматуры, вскрытия перекрытий, погрузки и расчистки. В места разломов и специально проложенных лазов провели электричество и осуществили подачу питьевой воды. Реализацию поисково-спасательных работ значительно облегчало оборудование акустического прибора поиска и шесть кинологических расчетов. Также в непосредственной близости к районам расчистки был развернут полевой госпиталь.

Спасатели МЧС РК работали совместно со спасателями Турции, Саудовской Аравии. Оперативное сотрудничество велось в работе по разборам и поиску пострадавших. Вопросы взаимодействия с местными исполнительными органами были организованы при полном участии сотрудников посольства РК в Турции. Языковой барьер между спасательными подразделениями был преодолен при помощи волонтеров из числа казахстанских студентов, обучающихся в турецких ВУЗах, которые принимали участие в работе в качестве переводчиков на всех этапах поисковых, аварийно-спасательных работ.

По итогам спасательных операций граждане страны, турецкие спасатели из Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), а также местные исполнительные органы поблагодарили спасателей из РК за профессионализм, оперативность, самоотдачу и самоотверженность. Отмечается высокий уровень подготовки, дисциплинированность и личное мужество спасателей МЧС РК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

Вчера первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции в Алматы. В аэропорту их встретили родственники.

Сегодня второй спецборт из Казахстана со средствами первой необходимости произвел отгрузку в аэропорту Газиантепа. Этим же бортом вторая группа спасателей вернется из Турции в Астану.

6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

По состоянию на 19 февраля в 11 провинциях общее количество жертв достигло 40 689 человек, а число пострадавших составляет более 108 068 граждан. Разрушено 12 141 зданий и сооружений.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран.



