Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Турции Акжигит Чукубаев сообщил о том, что казахстанские спасатели приступили к поисковым работам в центре города Газиантеп.

Спасатели МЧС Казахстана начали поисково-спасательные работы в районе Ибрахимили. Спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты.

На местности находится шестиэтажный дом, который под угрозой полного обрушения. По информации жителей в доме могут оставаться люди. На данный момент к оперативным поискам приступили кинологические расчеты, в случае обнаружения человека - собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.

Второй объект - это полностью разрушенный жилой дом, где также могут находиться люди. Уже извлечено тело погибшего из-под завалов. Спасатели будут производить разбор конструкций и спускаться вниз под обрушения для дальнейшего проведения поисков.

На обоих объектах спасатели будут работать до полного исключения фактов наличия людей.

Напомним, что в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Сообщалось, что число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 3 419 человек, 20 538 раненых. Разрушено 5 775 зданий. В зону бедствия из соседних регионов направили технику и пожарные машины.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.