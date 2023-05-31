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Казахстанские спасатели приняли участие в пожарно-тактических учениях в Кыргызстане

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
31 Мая 2023, 20:35
Казахстанские спасатели приняли участие в пожарно-тактических учениях в Кыргызстане Фото: facebook.com/mchs.gov.kg

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Казахстана и Кыргызстана состоялись третьи совместные пожарно-тактические учения служб МЧС двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.

По данным ведомства, учения прошли в приграничной зоне на территории Жамбылской области Казахстана и Чуйской области Кыргызстана. В них приняли участие около 100 спасателей двух государств.

Главная цель мероприятия заключалась в минимизации возможных последствий стихийного бедствия с привлечением сил и средств обеих стран в случае возникновения пожара. В ходе учений осуществлен правильный анализ местности, проведены этапы тушения пожара, отработана взаимная коммуникация, что позволило значительно повысить опыт сотрудников двух стран.

В учениях с казахстанской стороны привлечены 2 боевых расчета ДЧС Жамбылской области РК. МЧС Кыргызстана задействовал 3 боевых расчета из Чуйской области, автолестницу, пожарный рукавный автомобиль, два водовоза, около 20 сотрудников лесной службы, бригады скорой помощи и ГУОБДД МВД КР.

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Учения   Кыргызстан   МЧС  
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