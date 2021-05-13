Казахстанские спасатели принимают участие в учениях под Москвой

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спасатели Казахстана участвуют в учениях сил МЧС стран-участниц СНГ. Из Казахстана в город Ногинск РФ прибыла спецтехника, кинологические расчеты, доставлены специальные приборы поиска и аварийно-спасательное оборудование в составе 22 спасателей и 5 единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

В мероприятии принимают участие также поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Беларуси, России и Узбекистана.

Учения проводятся в рамках программы «Комплексная безопасность 2021». Основной этап учений будет проходить на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России.

В ходе учении спасатели из государств-участников СНГ в условиях максимально приближенным к реальным будут отрабатывать практические действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.

По сценарию учений планируется проведение 9 эпизодов, таких как проведение спасательных работ на территориях подвергшихся катастрофическому затоплению, по ликвидации техногенной аварии на горно-химическом комбинате, на авиационном транспорте, по ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте, тушение лесных пожаров, при аварии на железнодорожном транспорте в условиях разлива, проведение мероприятий направленных на предотвращение распространения COVID 19, возгорание дома с переходом пожара на населённый пункт, доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от ЧС районы, очистка территорий от взрывоопасных предметов.