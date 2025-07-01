Казахстанские спасатели помогают водителям, застрявшим на границе с Россией

На пограничном посту «Жайсан» в Мартукском районе, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК.

Спасателями организована оперативная помощь водителям предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка.

Фото: МЧС РК

Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются.