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    01:56, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские спасатели помогают водителям, застрявшим на границе с Россией

    Спасатели и военнослужащие МЧС Казахстана оказывают помощь водителям, застрявшим в заторе на пограничном посту, передает агентство Kazinform.

    Спасатели помогают водителям, застрявшим на границе Казахстана с Россией
    Фото: МЧС РК

    На пограничном посту «Жайсан» в Мартукском районе, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.

    На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК.

    Спасателями организована оперативная помощь водителям предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведется санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка.

    Спасатели помогают водителям, застрявшим на границе Казахстана с Россией
    Фото: МЧС РК

    Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.

    Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются.

    Теги:
    Дороги МЧС Казахстан Транспорт Граница Россия Спасатели
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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