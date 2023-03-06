Казахстанские спасатели не получат денежное вознаграждение за работу в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин прокомментировал вопрос денежного вознаграждения казахстанским сотрудникам МЧС за спасательную операцию в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно денежного вознаграждения – здесь нет премиальных. Я говорил о командировочных, которые они получают в рамках зарубежных командировок, которые предписаны законодательством», - сказал Юрий Ильин в кулуарах ведомства.

Между тем, как напомнил министр, сотрудников ведомства ждет повышение заработной платы.

«Касательно заработной платы: согласно постановлению Правительства, у нас сейчас идет увеличение (зарплаты - прим. ред). Минимальное повышение - для руководящего состава, а рядовому составу мы планируем повысить до 70% зарплату от того оклада, который сейчас есть. В первый год службы он получает около 110 тысяч тенге, мы надеемся, что будет получать в районе 179-180 тысяч тенге», - уточнил глава МЧС.

Как сообщалось ранее, в МЧС обещали выплатить денежное вознаграждение сотрудникам, работавшим над спасением людей в Турции.

«Как вы знаете, ранее Глава государства поручил наградить всех сотрудников, работавших над спасением людей в Турции. На сегодняшний день Министерство по чрезвычайным ситуациям направило в Администрацию Президента список спасателей и все необходимые документы», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы. За время работы казахстанских спасателей из-под завалов спасено 8 человек и извлечено более 80 тел погибших. В Алматы уже наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

В Турции, как ранее сообщалось, по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

Сегодня у берегов Турции произошло землетрясение силой 4,5 балла.

