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Казахстанские спасатели извлекли из-под завалов 55-летнего мужчину в Газиантепе

Автор:  
Акжигит Чукубаев
10 Февраля 2023, 08:18
Казахстанские спасатели извлекли из-под завалов 55-летнего мужчину в Газиантепе

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - На одном из объектов в Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из-под завалов 55-летнего мужчину живым. Об этом передает наш собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что казахстанским спасателям удалось извлечь из-под руин четырех человек в Турции.

По словам первого вице-министра МЧС Казахстана Ибрагима Кульшимбаева, казахстанские спасатели вынесли из-под завалов тела 10 человек. 4 человека удалось вытащить живыми. Сотрудники МЧС используют специальные гидравлические аварийно-спасательные инструменты.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч человек, более 70 тысяч ранены.


Кадр из видео
Турция   МЧС   Землетрясение  
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