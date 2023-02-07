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Казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию

7 Февраля 2023, 16:09
Казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели и медики прибыли в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители Посольства Казахстана в Турции.

Следующим этапом станет разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями. Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ.

Казахстанские спасатели окажут помощь в ликвидации последствий землетрясений.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось – достигло 3 419 человек, 20 538 раненых.

В зону бедствия из соседних регионов едут пожарные машины и техника. Неравнодушные граждане на собственных машинах везут вещи первой необходимости.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев также заявлял, что Казахстан готов оказать продовольственную гуманитарную помощь Турции в связи с последствиями землетрясения.


Фото: gov.kz


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