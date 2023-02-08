Казахстанские спасатели готовятся к поисково-спасательным работам в Газиантепе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели готовятся к поисково-спасательным работам в Газиантепе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В аэропорт города Газиантеп приземлился уже второй спецборт из Казахстана для оказания помощи в зоне стихийного бедствия в Турции. В целях проведения поисково-спасательных мероприятий в составе казахстанского контингента дополнительно прибыли спасатели, кинологи и медработники. Кроме того, из Казахстана в Турцию направлен гуманитарный груз с палатками, теплыми вещами и медикаментами.

Сейчас личный состав производит разгрузку и уже через час приступит к выполнению поставленных задач непосредственно в регионах с сильными разрушениями.

Работы по поиску и спасению людей из-под завалов будут проводиться во взаимодействии с турецкими специалистами. Для максимальной эффективности фронт работ будет строго разграничен.

С целью координации деятельности казахстанских спасателей в Газиантепе работают дипломаты нашего посольства. В провинции с первого дня находятся чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции, а также замминистра по ЧС. Сотрудники казахстанской дипмиссии ранее организовали эвакуацию казахстанцев на Родину.

Согласно официальной информации, к данному часу в результате землетрясения в Турции погибло 8 575 человек, а число пострадавших превышает 50 тысяч.