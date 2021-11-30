Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции получили приглашение в Канаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские создатели инновационной системы автономной дезинфекции и контроля безопасности получили приглашение в Канаду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дальнейшем мы согласно дорожной карте будем расширять производство, создавать рабочие места и выходить на экспорт за рубеж, потому что уже получили приглашение от Канады. Аналогов в Казахстане и в мире на удаленном доступе нету. Мы уже получили патент на данное оборудование и программное обеспечение от казахстанского и международного институтов интеллектуальной собственности. Разработка полностью отечественная, в том числе и программное обеспечение», - отметила представитель CEO & Co-founder «IT SMART SOLUTIONS» Диляра Туленова.

Ранее сообщалось, что в КГУ «Специальная школа № 2 города Нур-Султана» состоялся официальный запуск системы автономной дезинфекции и контроля безопасности.

Инновационная система обеспечивает бесшумную дезинфекцию воздуха и ионизацию помещения до 200 кубов/час при квадратуре до 100 кв.м. Система инактивирует 99,9 % вирусов колифагов ΦX174 в воздухе в течение 10 минут в помещении с циркуляцией воздуха.







