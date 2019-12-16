Казахстанские скалолазы завоевали 4 медали на чемпионате Азии

БАНГАЛОР. КАЗИНФОРМ - В городе Бангалор (Индия) прошел молодежный чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, на котором наши молодые спортсмены завоевали 4 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В дисциплине «скорость» в группе «В» золото завоевала Танзила Оспан, в этой же категории Елизавета Литус заняла 7-е место, Алина Пономарева - 15-ое место. В группе «А» - Аделия Утешева взяла серебро, Зарина Агылманова - 6-е место и Вероника Плаксина - 8-е место. В группе юниорок казахстанская спортсменка Валерия Ланкова заняла 5-е место.

В той же дисциплине «скорость» среди юниоров Сергей Бессмертных завоевал золото, обойдя в финале японского спортсмена. В группе «А» казахстанский спортсмен Бекнур Алтынбеков завоевал «серебро», Вадим Ишмухаметов занял 8-е, Гусман Хайбуллин - 13-е место. В группе «В» Евгений Брякин и Никита Глебов заняли 9 и 14 места.