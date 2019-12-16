Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:52
-
вчера 12:44
-
-
-
вчера 11:17
-
-
Казахстанские скалолазы завоевали 4 медали на чемпионате Азии
16 Декабря 2019 15:44
Поделиться:
БАНГАЛОР. КАЗИНФОРМ - В городе Бангалор (Индия) прошел молодежный чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, на котором наши молодые спортсмены завоевали 4 медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Новости по темеКазахстан завоевал две медали на ЧА по спортивному скалолазанию Мастером скорости назвали мировые СМИ казахстанского спортсмена Казахстанец стал третьим на ЧМ по скалолазанию
В дисциплине «скорость» в группе «В» золото завоевала Танзила Оспан, в этой же категории Елизавета Литус заняла 7-е место, Алина Пономарева - 15-ое место. В группе «А» - Аделия Утешева взяла серебро, Зарина Агылманова - 6-е место и Вероника Плаксина - 8-е место. В группе юниорок казахстанская спортсменка Валерия Ланкова заняла 5-е место.
В той же дисциплине «скорость» среди юниоров Сергей Бессмертных завоевал золото, обойдя в финале японского спортсмена. В группе «А» казахстанский спортсмен Бекнур Алтынбеков завоевал «серебро», Вадим Ишмухаметов занял 8-е, Гусман Хайбуллин - 13-е место. В группе «В» Евгений Брякин и Никита Глебов заняли 9 и 14 места.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Взлеты и падения. Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге IBO
- О первой в истории медали в Qazaq Kuresi написали иранские СМИ
- По инициативе Казахстана Генассамблея ООН учредила Всемирный день шахмат
- Первое олимпийское золото Казахстана выставлено на экспозиции в Осло
- Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi
- АstanaProTeam представила свой состав на 2020 год
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047