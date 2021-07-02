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    20:40, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанские скалолазы выступят на этапе Кубка мира в Швейцарии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по спортивному скалолазанию выступит на этапе Кубка мира в Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Страны представят восемь спортсменов. В состав вошли:

    - Ришат Хайбуллин;

    - Амир Маймуратов;

    - Тамара Улжабаева;

    - Роман Костюков;

    - Бекнур Алтынбеков;

    - Асель Марленова;

    - Алишер Мурат;

    - Алексей Панфилов.

    Турнир пройдет с 1 по 3 июля.

    Отметим, что данный вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр. Завоеванной лицензией в команде Казахстана отличился Ришат Хайбуллин.


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