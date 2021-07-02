Казахстанские скалолазы выступят на этапе Кубка мира в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по спортивному скалолазанию выступит на этапе Кубка мира в Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Страны представят восемь спортсменов. В состав вошли:

- Ришат Хайбуллин;

- Амир Маймуратов;

- Тамара Улжабаева;

- Роман Костюков;

- Бекнур Алтынбеков;

- Асель Марленова;

- Алишер Мурат;

- Алексей Панфилов.

Турнир пройдет с 1 по 3 июля.

Отметим, что данный вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр. Завоеванной лицензией в команде Казахстана отличился Ришат Хайбуллин.