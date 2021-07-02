20:40, 01 Июль 2021 | GMT +6
Казахстанские скалолазы выступят на этапе Кубка мира в Швейцарии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по спортивному скалолазанию выступит на этапе Кубка мира в Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Страны представят восемь спортсменов. В состав вошли:
- Ришат Хайбуллин;
- Амир Маймуратов;
- Тамара Улжабаева;
- Роман Костюков;
- Бекнур Алтынбеков;
- Асель Марленова;
- Алишер Мурат;
- Алексей Панфилов.
Турнир пройдет с 1 по 3 июля.
Отметим, что данный вид спорта впервые будет представлен в программе Олимпийских игр. Завоеванной лицензией в команде Казахстана отличился Ришат Хайбуллин.