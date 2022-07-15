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Казахстанские скалолазы вошли в ТОП-10 на Всемирных играх-2022
15 Июля 2022 10:53

Казахстанские скалолазы вошли в ТОП-10 на Всемирных играх-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В США завершились соревнования в рамках Всемирных игр-2022 по спортивному скалолазанию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан на турнире представляли Ришат Хайбуллин и Тамара Улжабаева.

Обоим спортсменам удалось завершить свое выступление в десятке сильнейших. Хайбуллин стал четвертым, а Улжабаева - седьмой.




Фото: olympic.kz

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