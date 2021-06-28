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    16:49, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские силачи повторили легендарное выступление Кажымукана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане состоялась битва силачей Batyrs' Battle, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОО «Казахстанский союз спортсменов».

    В соревновании, которое прошло 27 июня в Усть-Каменогорске, приняли участие 8 атлетов со всего региона. Участники состязались в следующих дисциплинах:

    • Подъем мешков на высоту

    • Подъем бревна

    • Подъем природного камня

    • Сгибание металлического прута

    • Борьба на поясах - белдесу

    Автор идеи проекта, известный атлет и Амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников, пояснил, что номера подобраны не случайно – именно их когда-то выполнял знаменитый казахстанский атлет Кажымукан Мунайтпасов.

    «Это не просто спортивное, но и еще и культурное мероприятие. Так мы отмечаем 150-летие Кажымукана Мунайтпасова - наши батыры попробуют повторить номера из выступления легендарного палуана. Также мероприятие носит воспитательный характер - мы должны передавать силовые традиции молодому поколению, и сохранять традиции наших предков», - рассказал многократный мировой рекордсмен по силовым номерам Сергей Цырульников.

    Организаторами данного мероприятия выступил Казахстанский союз спортсменов. Проект проходит при поддержке Министерства культуры и спорта, АО «Сәтті Жулдыз» и Фонда поддержки индустрии туризма и спорта «Sport Qory».

    После напряженной борьбы, пояс победителя Batyrs' Battle в Усть-Каменогорске завоевал мастер спорта Республики Казахстан по греко-римской борьбе, серебряный призер Чемпионата Азии Салават Ахметкали. Остальные участники соревнования получили наградные медали и благодарственные грамоты.

    В итоговом зачете места среди участников определились следующим образом:

    1 место – Салават Ахметкали (рост - 178 см, вес - 118 кг)

    2 место – Александр Никитин (рост - 188 см, вес - 115 кг)

    3 место – Максим Осипов (рост - 178 см, вес - 118 кг)

    4 место – Манат Ешмуратов (рост - 178 см, вес - 118 кг)

    5 место – Роман Каунов (рост - 180 см, вес – 97,50 кг)

    6 место – Алексей Сизов (рост - 174 см, вес - 98 кг)

    7 место – Евгений Епифанов (рост - 185 см, вес - 115 кг)

    8 место – Евгений Борисов (рост - 178 см, вес - 106 кг)

    «От лица Союза поздравляю все победителей сегодняшнего соревнования. Хотелось, чтобы данный вид спорта развивался у нас в стране, ведь это не просто пропаганда здорового образа жизни, но и возрождение культуры наших прославленных палуанов», - отметил председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев.

    Он также сообщил, что обладатели двух первых мест смогут принять участие в финале республиканского соревнования, которое пройдет в Нур-Султане.

    Batyrs Battle - это показательный турнир по силовому многоборью с целью пропаганды здорового образа, создания и поддержания конструктивного культа мужской силы с казахстанским колоритом. Также проект ставит целью привлечение подростков и молодежи к процессу возрождения национальной культуры, истории и традиций Казахстана в рамках Послания Президента по развитию массового спорта и поддержке национальных видов спорта.

    Состязания «Batyrs Battle» пройдут в четырех городах Казахстана:

    27 июня атлетов встретил Усть-Каменогорск, далее соревнования пройдут в Актобе, Туркестане и Нур-Султане.


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