Казахстанские штангисты стартовали на чемпионате Азии в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Сегодня, 18 апреля, сразу несколько казахстанцев выйдут на помост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У мужчин в категории до 61 килограммов (группа B) Алексей Дроздов уже выступил. В сумме он поднял 278 килограммов. Итоговое место будет определено после соревнований в группе А.

Также сегодня в весе до 55 килограммов (группа А) за медали поборются Аблай Ауелханов и Арли Чонтей. У женщин в аналогичной категории сразится Зульфия Чиншанло. Завершит соревновательный день Игорь Сон. Он представит команду в категории до 61 килограмма (группа А).