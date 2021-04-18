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    15:52, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские штангисты стартовали на чемпионате Азии в Ташкенте

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ташкент в эти дни принимает чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Сегодня, 18 апреля, сразу несколько казахстанцев выйдут на помост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    У мужчин в категории до 61 килограммов (группа B) Алексей Дроздов уже выступил. В сумме он поднял 278 килограммов. Итоговое место будет определено после соревнований в группе А.

    Также сегодня в весе до 55 килограммов (группа А) за медали поборются Аблай Ауелханов и Арли Чонтей. У женщин в аналогичной категории сразится Зульфия Чиншанло. Завершит соревновательный день Игорь Сон. Он представит команду в категории до 61 килограмма (группа А).


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