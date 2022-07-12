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Казахстанские штангисты примут участие в двух чемпионатах Азии
12 Июля 2022 23:00

Казахстанские штангисты примут участие в двух чемпионатах Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 25 июля в Ташкенте пройдут чемпионаты Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Нашу страну представит команда из 22 атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации.

За звание лучших на азиатском континенте среди юношей (U17) будут бороться спортсмены в возрасте от 13 до 17 лет, среди юниоров (U20) - с 15 до 20. В связи с этим, спортсмены с 15 до 17 лет могут участвовать сразу в двух первенствах.




Фото: media.publika.md

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