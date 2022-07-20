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Казахстанские штангистки завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате Азии
20 Июля 2022 22:54

Казахстанские штангистки завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штангистка Дарья Балабаюк выиграла серебряную медаль в толчке на чемпионате Азии среди юношей и девушек до 17 лет в Ташкенте, а тяжелоатлетка Екатерина Алякина завоевала «бронзу» в рывке в категории до 55 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

В категории до 55 килограммов среди юниорок выступили сразу две казахстанские спортсменки – Екатерина Алякина и Шынар Жапар.

В сумме двоеборья Екатерина подняла 178 (79+99) кг и завоевав «бронзу» в рывке расположилась на пятом месте турнирной таблицы. Шынар с результатом 155 (70+85) кг стала одиннадцатой.

Ранее в категории до 49 кг выступала Дарья Балабаюк. Несмотря на то, что рывок наша спортсменка не реализовала, во втором упражнении ее результат стал вторым в Азии среди девушек до 17 лет. Результат Дарьи – 86 кг и «серебро» в толчке.



Фото: www.instagram.com/wf_rk







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