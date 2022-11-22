Казахстанские шпажисты завоевали «серебро» на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте

22 Ноября 2022, 18:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала второй на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В командный день соревнований наши сборная в составе Александры Тамбовцевой, Виктории Кайдаровой, Ксении Тимашевской и Натальи Зиняковой завоевали серебряные медали.

В финале Казахстан уступил команде Узбекистана.

Фото: olympic.kz