Казахстанские шпажисты завоевали «серебро» на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте
22 Ноября 2022, 18:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Женская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала второй на юниорском этапе Кубка мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В командный день соревнований наши сборная в составе Александры Тамбовцевой, Виктории Кайдаровой, Ксении Тимашевской и Натальи Зиняковой завоевали серебряные медали.
В финале Казахстан уступил команде Узбекистана.
Фото: olympic.kz
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