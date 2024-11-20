09:31, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5
Казахстанские шпажисты выступят на этапе Кубка мира в Канаде
Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в предстоящем этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования пройдут с 21 по 24 ноября. Сборную на мировом турнире представят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Павлов.
На прошлом ЭКМ в командных соревнованиях наши шпажисты заняли седьмое место.
Напомним, по итогам выступления на недавнем этапе Кубка мира в Берне (Швейцария) команда Казахстана по фехтованию на шпаге приблизилась к тройке лучших мирового рейтинга.
Ранее также сообщалось, что казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира в Швейцарии.