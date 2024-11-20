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    09:31, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанские шпажисты выступят на этапе Кубка мира в Канаде

    Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в предстоящем этапе Кубка мира в Ванкувере (Канада), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Соревнования по фехтованию на шпаге
    Фото: Владислав Семенов

    Соревнования пройдут с 21 по 24 ноября. Сборную на мировом турнире представят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Павлов.

    На прошлом ЭКМ в командных соревнованиях наши шпажисты заняли седьмое место.

    Напомним, по итогам выступления на недавнем этапе Кубка мира в Берне (Швейцария) команда Казахстана по фехтованию на шпаге приблизилась к тройке лучших мирового рейтинга. 

    Ранее также сообщалось, что казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира в Швейцарии. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Фехтование
    Талгат Нурмолдин
    Талгат Нурмолдин
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