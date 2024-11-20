Казахстанские шпажисты выступят на этапе Кубка мира в Канаде

Соревнования пройдут с 21 по 24 ноября. Сборную на мировом турнире представят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Павлов.

На прошлом ЭКМ в командных соревнованиях наши шпажисты заняли седьмое место.

Напомним, по итогам выступления на недавнем этапе Кубка мира в Берне (Швейцария) команда Казахстана по фехтованию на шпаге приблизилась к тройке лучших мирового рейтинга.

Ранее также сообщалось, что казахстанские шпажисты вошли в десятку лучших на этапе Кубка мира в Швейцарии.