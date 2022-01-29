Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены приступили к первым тренировкам в Пекине. Ранним утром ледовую подготовку провели наши шорт-трекисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
«Тренировка прошла отлично. Лёд был полностью в нашем распоряжении, так что мы смогли хорошо позаниматься. Тренируемся мы в той же арене, где и будут проходить старты. Нас возят на специальных автобусах, все очень строго соблюдают меры безопасности. Мы будем готовиться и поддерживать форму тут вплоть до начала соревнований. Хочу сказать, это отличная возможность, чтобы прочувствовать лёд и привыкнуть к атмосфере арены. Также сегодня у нас состоятся силовые тренировки. Зал открыт для спортсменов всегда. Продолжаем заниматься и настраиваться», - рассказал шорт-трекист Денис Никиша.
Отметим, соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх стартуют 5 февраля.
ФОТО: Владислав Семёнов, НОК Казахстана
- Тренер «Канело» поставил Головкину ультиматум для третьего боя
- Правила ношения масок смягчили для медальных церемоний на Олимпиаде в Пекине
- Как казахстанские спортсмены заселялись в олимпийскую деревню
- Двое казахстанцев стали чемпионами мира по ММА
- Два крупных теннисных турнира пройдут в Караганде
- Стали известны две четвертьфинальные пары Евро-2022 по футзалу с участием Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана