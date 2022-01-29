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Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине

29 Января 2022 13:13
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Казахстанские шорт-трекисты провели первую тренировку в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены приступили к первым тренировкам в Пекине. Ранним утром ледовую подготовку провели наши шорт-трекисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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«Тренировка прошла отлично. Лёд был полностью в нашем распоряжении, так что мы смогли хорошо позаниматься. Тренируемся мы в той же арене, где и будут проходить старты. Нас возят на специальных автобусах, все очень строго соблюдают меры безопасности. Мы будем готовиться и поддерживать форму тут вплоть до начала соревнований. Хочу сказать, это отличная возможность, чтобы прочувствовать лёд и привыкнуть к атмосфере арены. Также сегодня у нас состоятся силовые тренировки. Зал открыт для спортсменов всегда. Продолжаем заниматься и настраиваться», - рассказал шорт-трекист Денис Никиша.

Отметим, соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх стартуют 5 февраля.


ФОТО: Владислав Семёнов, НОК Казахстана
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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
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