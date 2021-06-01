РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанские школы переведут на безналичный расчет в оплате питания

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усиливают общественный контроль за качеством школьного питания. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы перевели конкурсные процедуры по организации питания обучающихся в электронный формат через единый портал ГЗ МФ. Это касается колледжей и организаций дополнительного образования», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Глава МОН добавил, что в настоящее время существует полный запрет на участие в конкурсах недобросовестных поставщиков услуг и товаров.

    «Одновременно мы усиливаем общественный контроль за качеством питания и активизируем деятельность бракеражных комиссий. Кроме того, с целью прозрачности финансовых операций мы вводим в организациях образования безналичный расчет. Сегодня 248 школ перешли на данный формат», - заключил Асхат Аймагамбетов.


    Теги:
    Образование МОН Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!