Казахстанские школы переведут на безналичный расчет в оплате питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усиливают общественный контроль за качеством школьного питания. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы перевели конкурсные процедуры по организации питания обучающихся в электронный формат через единый портал ГЗ МФ. Это касается колледжей и организаций дополнительного образования», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН добавил, что в настоящее время существует полный запрет на участие в конкурсах недобросовестных поставщиков услуг и товаров.

«Одновременно мы усиливаем общественный контроль за качеством питания и активизируем деятельность бракеражных комиссий. Кроме того, с целью прозрачности финансовых операций мы вводим в организациях образования безналичный расчет. Сегодня 248 школ перешли на данный формат», - заключил Асхат Аймагамбетов.