Казахстанские школы будут круглосуточно охраняться специализированной охраной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК ведет работу по переводу школ на круглосуточную охрану специализированной охраной. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев рассказал об особенностях антитеррористической защиты объектов образования сегодня в ходе республиканской конференции по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, и противодействия террористическим угрозам.

«Действительно, те случаи в Казани, Перми показали необходимость внедрения в казахстанских школах четкого алгоритма реагирования на ЧС и террористические угрозы, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего технического оснащения организаций образования. Нами будут учитываться международные стандарты с учетом анализов прошедших событий», - отметил Дулат Жекебаев.

Спикер пояснил, что в целях обеспечения безопасных условий в организациях образования стоят задачи, требующие оперативного решения.

«Это приведение камер видеонаблюдения в соответствии с требованиями и стандартами, подключение городских школ к центрам оперативного управления, 100-процентное обеспечение организаций образования тревожными кнопками, обеспечение городских школ специализированной охраной, разработка и внедрение мер и алгоритмов внедрения на всех участниках общеобразовательного процесса, усиление роли психологических служб», - пояснил спикер.

По его словам, на сегодняшний день организации образования на 100% обеспечены системой видеонаблюдения, но не все соответствуют установленным стандартам.

«В соответствии с поручением Главы государства с местными исполнительными органами ведется работа по переводу школ на круглосуточную охрану спецслужбами. Ведется работа по установке тревожных кнопок в организациях образования. Это требует дополнительно более 2 млрд тенге. Нами ведется работа в части внесения изменения в нормативно-правовые акты», - добавил Дулат Жекебаев.



