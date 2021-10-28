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    14:25, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские школы будут круглосуточно охраняться специализированной охраной

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК ведет работу по переводу школ на круглосуточную охрану специализированной охраной. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель председателя Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки РК Дулат Жекебаев рассказал об особенностях антитеррористической защиты объектов образования сегодня в ходе республиканской конференции по вопросам совершенствования мер антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, и противодействия террористическим угрозам.

    «Действительно, те случаи в Казани, Перми показали необходимость внедрения в казахстанских школах четкого алгоритма реагирования на ЧС и террористические угрозы, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего технического оснащения организаций образования. Нами будут учитываться международные стандарты с учетом анализов прошедших событий», - отметил Дулат Жекебаев.

    Спикер пояснил, что в целях обеспечения безопасных условий в организациях образования стоят задачи, требующие оперативного решения.

    «Это приведение камер видеонаблюдения в соответствии с требованиями и стандартами, подключение городских школ к центрам оперативного управления, 100-процентное обеспечение организаций образования тревожными кнопками, обеспечение городских школ специализированной охраной, разработка и внедрение мер и алгоритмов внедрения на всех участниках общеобразовательного процесса, усиление роли психологических служб», - пояснил спикер.

    По его словам, на сегодняшний день организации образования на 100% обеспечены системой видеонаблюдения, но не все соответствуют установленным стандартам.

    «В соответствии с поручением Главы государства с местными исполнительными органами ведется работа по переводу школ на круглосуточную охрану спецслужбами. Ведется работа по установке тревожных кнопок в организациях образования. Это требует дополнительно более 2 млрд тенге. Нами ведется работа в части внесения изменения в нормативно-правовые акты», - добавил Дулат Жекебаев.



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