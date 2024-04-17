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    14:15, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские школьницы выиграли 4 медали на математической олимпиаде в Грузии

    Казахстанские школьницы выиграли 4 медали на математической олимпиаде в Грузии
    Фото: Министерство просвещения РК

    Сегодня в городе Цхалтубо (Грузия) стали известны итоги международной математической олимпиады для девушек EGMO-2024. В соревновании приняли участие 212 участников из 54 стран мира. В сборную Казахстана вошли 4 школьницы и 2 руководителя, передает агентство Kazinform.

    По результатам наши школьницы выиграли четыре медали:

    Серебряные медали у Анастасии Одинцовой – ученицы 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей г. Павлодар, а также у Амиры Кенбаевой – ученицы 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы по физико-математическому направлению г. Алматы.

    Бронзовые медали завоевали Арай Касенова – ученица 11 класса Международной школы Haileybury г. Алматы и Аружан Батырхан – ученица 9 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы.

    Международная математическая олимпиада для девушек, EGMO была впервые проведена в 2012 году в Кембридже, Великобритания. Команда Казахстана участвует в олимпиаде с 2017 года. За это время команда завоевала 3 золотых, 11 серебряных, 12 бронзовых медалей.

    Теги:
    Минпросвещения РК Интеллектуальная нация Образование Грузия школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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