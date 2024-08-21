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    07:26, 21 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

    Два «золота», «серебро» и «бронзу» завоевали казахстанские школьники на Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

    В Молдове завершилась Европейская юношеская олимпиада по информатике EJOI-2024. В этом году соревнования объединили около 200 школьников из 50 стран мира. На протяжении двух дней участники решали по три задачи ежедневно, имея в запасе всего четыре часа для каждого набора.

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

    Казахстанская сборная добилась 100% результата, завоевав четыре медали:

    «Золото» — Мансур Мамадахунов — ученик 9 класса Кызылординского областного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей № 9 им. С. Шаухаманова;

    «Золото» — Жан Анри — ученик 9 класса РФМШ г. Алматы;

    «Серебро» — Исатай Исмағзи — ученик 9 класса специализированного лицея-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» г. Талдыкорган;

    «Бронза» — Арнұр Нұрғазин — ученик 8 класса НИШ ФМН г. Семей.

    Казахстанские школьники завоевали 4 медали на Европейской олимпиаде по информатике
    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

    Тренеры: Темирлан Сатылханов — главный тренер ACM, победитель международных и республиканских олимпиад; Альтаир Ашуров — студент Назарбаев Университета, победитель международных олимпиад.

    В прошлом году на EJOI-2023 наши юные программисты завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

    Как сообщалось ранее, казахстанские школьники выиграли 29 медалей на престижной международной математической олимпиаде имени Коперника в Нью-Йорке.

     

    Теги:
    Олимпиада Интеллектуальная нация Образование школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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