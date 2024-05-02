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    16:17, 02 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова

    Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова
    Фото: Министерство просвещения РК

    В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO). В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран. По итогам соревновательных дней наши школьники завоевали третье общекомандное место, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК. 

    В копилке сборной страны 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы. 

    Золотую медаль завоевал Жан Даутов, ученик 11 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Костанай).

    Серебро у Амирлана Аманжолова, ученика 10 класса РФМШ (Алматы), и Мирона Юркевича,  ученика 12 класса школы Haileybury Almaty (Алматы), а такжу у Марғұлана Шарела, ученика 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Тараз).

    Бронзовую медаль завоевали Тимур Мурат, ученик 10 класса РФМШ (Алматы) и Амир Сахипов,  ученик 10 класса РФМШ (Алматы).

    Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова
    Фото: Министерство просвещения РК

    Руководители команды: доктор PhD, профессор, проректор по учебной работе KBTU Асылбек Исахов и победитель республиканских и международных олимпиад по математике Канат Сатылханов.

    Международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11-24 июля текущего года в Великобритании.

     

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Интеллектуальная нация Образование школа
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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