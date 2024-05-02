Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова

В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO). В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран. По итогам соревновательных дней наши школьники завоевали третье общекомандное место, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В копилке сборной страны 1 золото, 3 серебра и 2 бронзы.

Золотую медаль завоевал Жан Даутов, ученик 11 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Костанай).

Серебро у Амирлана Аманжолова, ученика 10 класса РФМШ (Алматы), и Мирона Юркевича, ученика 12 класса школы Haileybury Almaty (Алматы), а такжу у Марғұлана Шарела, ученика 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» (Тараз).

Бронзовую медаль завоевали Тимур Мурат, ученик 10 класса РФМШ (Алматы) и Амир Сахипов, ученик 10 класса РФМШ (Алматы).

Фото: Министерство просвещения РК

Руководители команды: доктор PhD, профессор, проректор по учебной работе KBTU Асылбек Исахов и победитель республиканских и международных олимпиад по математике Канат Сатылханов.

Международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11-24 июля текущего года в Великобритании.