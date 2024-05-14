РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:11, 14 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова

    Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова
    Фото: Минпросвещения РК

    В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO). В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран. По итогам казахстанские школьники завоевали третье общекомандное место, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В копилке сборной страны 1 «золото», 3 «серебра» и 2 «бронзы».

    «Золото»: Жан Даутов — ученик 11 класса школы-лицея «Білім-инновация» г.Костанай;

    «Серебро»: Амирлан Аманжолов — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы; Мирон Юркевич — ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы; Маргулан Шарел — ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» г.Тараз;

    «Бронза»: Тимур Мурат — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы; Амир Сахипов – ученик 10 класса РФМШ г.Алматы.

    Международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11 - 24 июля текущего года в Великобритании.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Болгария Образование школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!