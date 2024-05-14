Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова

В болгарском городе Варна завершилась 41-ая Балканская математическая олимпиада (BMO). В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран. По итогам казахстанские школьники завоевали третье общекомандное место, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

В копилке сборной страны 1 «золото», 3 «серебра» и 2 «бронзы».

«Золото»: Жан Даутов — ученик 11 класса школы-лицея «Білім-инновация» г.Костанай;

«Серебро»: Амирлан Аманжолов — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы; Мирон Юркевич — ученик 12 класса школы Haileybury Almaty г. Алматы; Маргулан Шарел — ученик 10 класса школы-лицея «Білім-инновация» г.Тараз;

«Бронза»: Тимур Мурат — ученик 10 класса РФМШ г.Алматы; Амир Сахипов – ученик 10 класса РФМШ г.Алматы.

Международная Балканская олимпиада по математике — один из важных этапов приобретения опыта и подготовки сборной команды Казахстана к участию в Международной олимпиаде по математике (IМO), которая пройдет 11 - 24 июля текущего года в Великобритании.