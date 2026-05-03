Казахстанские школьники выступят на Балканской математической олимпиаде в Греции

В греческом городе Салоники пройдет с 3 по 8 мая Балканская математическая олимпиада. Среди участников — более 150 талантливых школьников из 25 стран, в том числе — сборная Казахстана, передает агентство Кazinform.

Олимпиада помогает школьникам развивать математические навыки и учит мыслить как исследователи. Заодно это площадка для обмена опытом и укрепления академических связей.

Как сообщили в Министерстве просвещения РК, постоянными участниками соревнования являются Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Греция, Северная Македония, Черногория, Молдова, Румыния, Сербия и Турция. Каждый год к ним присоединяются и приглашенные команды из других стран Европы и Азии. В этом году в Салониках соберутся более 150 школьников из 25 государств.

Казахстан участвует в олимпиаде не первый год и регулярно показывает сильные результаты, уверенно держась среди заметных участников.

В сборную Казахстана вошли:

Мурат Тимур — ученик 12 класса школы Haileybury (Алматы);

Бейганов Батырхан — ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы (Алматы);

Еркебуланулы Али — ученик 11 класса школы Haileybury (Алматы);

Алиаскар Султанали — ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» (Астана);

Ансатов Арнур — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» имени С. Шаухаманова (Кызылординская область);

Орынбасар Бердибек — ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» (Атырауская область).

Команду сопровождают президент Казахстанско-Американского университета Асылбек Исахов и специалист филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа Астана Нура» Мухтар Кабак.

Участие в Балканской математической олимпиаде считается важной ступенью подготовки к Международной математической олимпиаде (IMO), которая пройдет с 10 по 21 июля 2026 года в Шанхае.

Напомним, ранее казахстанские школьницы завоевали три медали на международной математической олимпиаде.