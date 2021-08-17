Казахстанские школьники завоевали «золото» и «серебро» международной олимпиады по географии IGEO – 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученики Назарбаев Интеллектуальных школ впервые в истории Казахстана завоевали золото и серебро Международной олимпиады по географии IGEO – 2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФМН НИШ г. Шымкент.

Ученик NIS Актобе Рустам Валеев впервые в истории страны завоевал золотую медаль Международной олимпиады по географии, а Еркебулан Тазабек из Интеллектуальной школы химико-биологического направления Шымкента удостоен серебряной награды IGEO – 2021.

Международная олимпиада по географии проводится с 1996 года под эгидой Международного географического союза. Первое интеллектуальное соревнование прошло в Гааге. Столицей IGEO – 2021 стал турецкий Стамбул, однако олимпиада прошла в дистанционном формате. 200 учеников из 46 стран мира боролись за медали, две из которых достались ученикам Назарбаев Интеллектуальных школ – первое золото стране и NIS принес Рустам Валеев из актюбинской Интеллектуальной школы, а серебро завоевал ученик NIS химико-биологического направления Шымкента Еркебулан Тазабек.

Стоит отметить, что в июне этого года Рустам Валеев и Еркебулан Тазабек стали призерами Европейской олимпиады по географии (EGeO) – тогда Рустам получил серебро, а Еркебулан – бронзу.

Среди достижений Рустама Валеева – абсолютная победа на республиканских олимпиадах по географии в течение трех лет, звание лучшего ученика NIS Актобе 2020-2021 учебного года, а также бронза на международной олимпиаде IESO.

– Мы были уверены, что в этом году нам удастся пополнить копилку нашей страны медалями, потому что подготовка была серьезной, а поддержка со стороны учителей и родителей вселяла дополнительную уверенность. Радует возможность продемонстрировать всему миру полученные знания, – отметил обладатель золотой медали IGEO – 2021 Рустам Валеев.

Еркебулан Тазабек, закончивший 10 класс шымкентской Интеллектуальной школы химико-биологического направления, также является серебряным призером республиканской олимпиады по географии. Благодаря участию в различных конкурсах и олимпиадах, интерес Еркебулана к науке о Земле рос с каждым днем.

– Природой я интересовался с раннего детства, всегда мечтал увидеть мир вокруг нас и исследовать его. Медаль Международной олимпиады по географии приблизила меня на шаг к этой цели. Это результат командной работы, вера наших тренеров очень помогла, – делится серебряный призер IGEO.

По словам тренера Еркебулана Акбопе Жаманкуловой, учителя географии NIS ХБН города Шымкент:

– Еркебулан на сегодняшний день является одним из сильнейших учеников, а все потому, что он постоянно совершенствует свои знания, используя для этого источники на разных языках. Серебряной медали он добился благодаря своей любознательности и трудолюбию, стремлению к знаниям. Показать такой результат среди сильнейших – это большое достижение, но я уверена, что для Еркебулана это не предел.