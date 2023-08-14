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    12:20, 14 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанские школьники завоевали золото и бронзу на Международной олимпиаде по географии

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    Фото: gov.kz
    БАНДУНГ. КАЗИНФОРМ - В индонезийском городе Бандунг завершилась Международная олимпиада по географии IGeO-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

    Честь страны защищали четыре призера республиканской олимпиады по географии. Они соревновались в трех турах: письменный тест, мультимедийный тест и практическое задание.

    По итогам международной олимпиады копилку сборной страны пополнили сразу две медали:

    Золото – Санжар Хамитов – ученик 11 класса НИШ Актобе;

    Бронза – Арсен Сыдыков – ученик 10 класса НИШ Шымкент.

    Отметим, IGeO впервые стартовала в 1996 году в Гааге под эгидой Международного географического союза (IGU). Сборная Казахстана участвует с 2012 года. Всего нашими школьниками завоевано 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Главные задачи олимпиады – стимулирование интереса школьников к географии и другим наукам об окружающей среде, развитие международного взаимодействия.


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