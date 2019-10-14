Казахстанские школьники завоевали три золотые медали в Татарстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали три золотые медали на спортивных соревнованиях в Татарстане.В турнире приняли участие молодые спортсмены стран СНГ. Казахстанские школьники попытали удачу в пяти видах спорта. Участников соревнований с почетом встретила на вокзале общественность столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elorda Aqparat.

В составе сборной нашей страны, кроме учащихся столичных школ №1 и №9, хорошие результаты показали школьники из Усть-Каменогорска и Уральска

«Инициатором этих международных соревнований выступила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Особенностью данных стартов является то, что участие воспитанников спортивных школ было запрещено. То есть, это был турнир для обычных школьников. Наши ребята завоевали 3 золотые медали. Хотя наград высшей пробы могло быть и больше, но немного не повезло. Тем не менее, ребята оправдали наши надежды»,- сообщил начальник отдела Национального научно-практического центра физической культуры Сагадат Садыков.

Фото: Elorda Aqparat