5 Июля 2022 20:23

Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на Балканской олимпиаде

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали казахстанские школьники на Международной Балканской олимпиаде по математике среди юниоров (JBMO). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 28 июня по 3 июля в столице Боснии и Герцеговины - городе Сараево.

В этом году в олимпиаде принял участие 81 участник из 19 стран мира. Среди них - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Македония, Греция, Республика Молдова, Республика Черногория, Румыния, Сербия и другие.

«Ежегодно Казахстан принимает участие в олимпиаде как страна-гость, так как географически не расположен в Юго-Восточной Европе. В этом году в состав нашей сборной команды вошли 6 школьников из Нур-Султана, Алматы, Атырау и Тараза. Каждый из них получил на соревнованиях по медали, что, конечно, вызывает гордость. В суммарном командном зачете Казахстан занял почетное 5 место. В рамках Года детей в Казахстане осуществляется активная поддержка одаренных школьников, олимпийцев. Теперь гранты и стипендии выдаются не только от вузов, но и от государства. Для этого школьникам необходимо участвовать и побеждать на таких соревнованиях, как Международная олимпиада по математике (IMO)», – сообщил исполняющий обязанности директора Республиканского научно-практического центра «Дарын» Нурлан Жумагелди.

В прошлом году казахстанские школьники завоевали 2 золотые, 1 серебряную, 2 бронзовые медали.









Фото: gov.kz



