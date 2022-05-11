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Казахстанские школьники завоевали шесть медалей  на Балканской олимпиаде
11 Мая 2022 14:05

Казахстанские школьники завоевали шесть медалей  на Балканской олимпиаде

ЛАРНАКА. КАЗИНФОРМ - Две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали казахстанские школьники на Балканской олимпиаде по математике. Таким образом, национальная сборная страны улучшила итоги прошлого года и завоевала на одну медаль больше, чем в 2021 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 4 по 9 мая в городе Ларнака (Кипр).

В этом году в олимпиаде приняли участие около 100 школьников из 16 стран. Среди них Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Македония, Греция, Республика Молдова, Республика Черногория, Румыния, Сербия и другие.

«Ежегодно сборная Казахстана выступает в количестве шести человек. В этом году честь страны защищали ученики из Алматы, Нур-Султана, Костаная, Атырау и Актау. Во время соревнований дети должны были решить олимпиадные задания по математике в очень сжатый временной отрезок. Для того чтобы в Год детей поддержать одаренных школьников, ранее мы провели олимпиады на различных уровнях внутри страны. Процесс был автоматизирован, что позволило провести олимпиады, начиная с районных и заканчивая республиканской, максимально открыто и транспарентно. Отмечу, что Балканская олимпиада является хорошим трамплином и помогает нашим школьникам подготовиться к главной Международной олимпиаде по математике (IMO)», – сообщил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев.

В прошлом году казахстанские школьники завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.




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