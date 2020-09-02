Казахстанские школьники завоевали серебро и бронзу на Европейской географической олимпиаде

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Сербия объявила географический турнир в рамках European Geography Olympiad (EGEO) в онлайн режиме. Под таким названием последние 5 лет проводится олимпиада, раньше известная нам как Balkan Geography Olympiad, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РНПЦ «Дарын».

В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 Европейская географическая олимпиада впервые проводилась в дистанционном формате в период с 21 по 29 августа.

В состязании приняли участие команды учащихся 14 стран мира, такие как Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Эстония и Казахстан, Словения, Турция, Сербия и другие. Всего в олимпиаде приняли участие 76 школьников.

Ежегодно школьники выполняли теоретические, практические и картографические задания и участвовали в мультимедиа-викторине. Однако в этом году практические туры не удалось воплотить в реальность, ребята выполняли теоретические туры повышенной сложности.

Сборную команду Казахстана представили 3 учащихся, победители и призеры республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 2019 года, члены олимпийского резерва по географии 2019 – 2020 учебного года:

Искендиров Алмас – учащийся Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ г. Усть-Каменогорск;

Валеев Рустам – учащийся АОО «Назарбаев Интеллектуальная школа» физико-математического направления г. Актобе;

Тегістай Медет – учащийся лицей для юношей «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» №1» г. Шымкент.

21 августа члены сборной команды приняли активное участие в тренировочных турах, а 29 августа были проведены первый и второй туры олимпиады , а затем ребятам предстояло выполнить письменную работу.

По итогам Олимпиады сборная команда завоевала 1 серебряную и 1 бронзовую медали:

Валеев Рустам – серебряная медаль;

Искендиров Алмас – бронзовая медаль.

Тренером ребят является Нюсупова Гульнара Нурмухамедовна.