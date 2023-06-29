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Казахстанские школьники завоевали медали Балканской олимпиады по математике

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 10:50
Казахстанские школьники завоевали медали Балканской олимпиады по математике

ТИРАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Албании завершилась 27-ая Международная юниорская Балканская олимпиада по математике (JBMO) с участием около 130 школьников из 20 стран балканского полуострова и стран-гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На международном математическом состязании сборная команда Казахстана выиграла 6 медалей, показав 100% результат.

• Амирлан Аманжолов – ученик 9 класса РФМШ города Алматы – золотая медаль;

• Серик Мурзабек – ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей – серебряная медаль;

• Ерқанат Кеңшілік – ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей – серебряная медаль;

• Әлинұр Маратұлы – ученик 9 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одаренных детей – бронзовая медаль;

• Жанарыс Тендиков – ученик 9 класса Карагандинского областного лицей-интерната №1 «Білім-Инновация» – бронзовая медаль;

• Аят Абдуллаев – ученик 9 класса Атырауского областного лицей-интерната «Білім-Инновация» – бронзовая медаль;

«Участники выполняли авторские задачи по математике. Для их решения требуется неожиданный и оригинальный подход. Участие в JBMO хорошая возможность для всех участников проверить свои способности в решении задач в очень сжатое время», - поделился руководитель команды Владимир Жук.

Напомним, в олимпиаде за 19 лет принимали участие 114 казахстанских школьников, завоевав в общей сложности 15 золотых, 47 серебряных, 37 бронзовых медалей.


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