18 Июля 2022 13:07

Казахстанские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по географии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники на международной олимпиаде по географии (IGeO-2022) завоевали две медали - золотую и бронзовую. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в facebook, передает МИА «Казинформ».

«Золото в копилку сборной принес Санжар Хамитов (г. Актобе), бронзу – Еркебулан Тазабек (г. Шымкент). Отмечу, что это вторая золотая медаль казахстанцев за всю историю участия страны в престижной олимпиаде. В этом году интеллектуальные соревнования были организованы Францией. В них приняли участие 216 школьников из 54 стран мира», – сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр поздравил медалистов с победой, выразил благодарность педагогам, которые формируют у детей качественные знания. Отдельное спасибо сказал родителям за воспитание талантливых детей.

«В этом году призеры данных олимпиад впервые получат меры поддержки, которых ранее никогда не было. По поручению Президента предусматриваются выплаты солидных денежных премий и поступление в отечественные вузы без сдачи ЕНТ. Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере более 4,5 млн тенге, серебряную медаль – более 3 млн тенге, бронзовую – свыше 1,5 млн тенге. Выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям», - проинформировал министр просвещения РК.





Фото: facebook.com/ Askhat Aimagambetov