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    14:15, 27 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по физике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские школьники завоевали одну золотую и три бронзовые медали на Азиатской олимпиаде по физике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства образования и науки РК

    Кроме того, по итогам олимпиады еще два школьника получили почетные грамоты. Участие в интеллектуальном соревновании приняли команды из 23 стран мира. Нашу страну представляли 8 учеников из школ и лицеев г. Нур-Султана, г. Павлодара и г. Тараза. Все они тренировались с опытными педагогами. Теперь в их планах – расширение географии своих побед. Впереди их ждут новые международные конкурсы.

    Участников Азиатской олимпиады на своей странице Facebook поздравил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Он пожелал им дальнейших успехов и покорения новых высот.

    Имена победителей и призеров: Рахимжанов Динмухаммед, Калдыбаев Рауан, Драганчук Антон, Шатохин Даниил, Лим Владимир, Сайлаубай Жалгас.


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